Игорь Щеголев проверит, как в регионе исполняются поручения Владимира Путина

Игорь Щеголев проверит, как в регионе исполняются поручения Владимира ПутинаПолномочный представитель президента России по ЦФО Игорь Щеголев приехал в Кострому, сообщают в пресс-службе губернатора.Ранее он посетил Ярославль и встретился с Дмитрием Мироновым. Чиновник проверит, как в нашем регионе исполняются поручения Владимира Путина, и обсудит перспективы социально-экологического развития с Сергеем Ситниковым.Щеголев уже посетил областную клиническую больницу и сосудистый центр. Там губернатор познакомил его с итогами внедрения новых технологий и методов лечения. За 2017 год такую помощь получили более 1300 костромичей.