Пропал подросток. Полиция и добровольцы поискового отряда Лиза Алерт ищут 13-летнего владимирца.

Пропал подросток. Полиция и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" ищут 13-летнего владимирца. 29 августа Герман Королёв ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Рост мальчика 160 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза. Был одет в чёрную футболку, красную клетчатую рубашку, чёрные брюки и кеды. Если вы видели подростка или знаете, где он может находиться, позвоните по телефонам, указанным на экране.