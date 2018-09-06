Владимир Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову своим официальным представителем при рассмотрении поправок к пенсионному законодательству. Соответствующее распоряжение президента появилось на портале правовой информации.

Владимир Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову своим официальным представителем при рассмотрении поправок к пенсионному законодательству. Соответствующее распоряжение президента появилось на портале правовой информации.Сегодня же стало известно, что глава государства уже внес в Госдуму свои правки к законопроекту о пенсионных изменениях. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на депутата от партии "Единая Россия" Андрея Турчака.Напомним, 29 августа Владимир Путин лично обратился к россиянам. Он предложил ряд изменений к новому законопроекту о пенсиях. Так, например, уравнял мужчин и женщин: всем повышают срок выхода на заслуженный отдых на 5 лет. В изначальном документе слабому полу предлагали выходить на пенсию на 8 лет позже, чем сейчас. Кроме того, глава государства предложил ввести ряд льгот для многодетных матерей и тружеников села, а также наказание для тех работодателей, которые будут увольнять сотрудников предпенсионного возраста.