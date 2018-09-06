Президент внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы. В частности, снижение предполагаемого возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, особые условия для многодетных матерей, сохранение льгот для людей предпенсионного возраста. Инициатива Единой России о региональных льготах расширена до федерального уровня.

Президент внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы. В частности, снижение предполагаемого возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, особые условия для многодетных матерей, сохранение льгот для людей предпенсионного возраста. Инициатива "Единой России" о региональных льготах расширена до федерального уровня.Уже не просто инициативы — конкретные документы, поправки, сформулированные главой государства, переданы на рассмотрение депутатов. Глава государства сформулировал целый пакет предложений. Пенсионный возраст для женщин увеличить не на восемь лет, как предлагалось, а на пять — как и у мужчин. Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. На переходный период, до завершения преобразований, сохранятся все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю. То есть пожилые люди, еще до выхода на пенсию, не будут платить налог за свой дом, квартиру или садовый участок.Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста вырастет более чем в два раза — до 11 тысяч 280 рублей. Период выплаты — один год. Эта норма начнет действовать со следующего года. Многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно. Если у женщины трое детей — на три года раньше, если четверо — то на четыре. А если пятеро и более, уйти на заслуженный отдых можно будет в 50 лет. Кроме того, люди предпенсионного возраста будут защищены от возможной дискриминации по возрасту. Для работодателей введут административную и даже уголовную ответственность. Аналогичные законы защищают сегодня беременных.Для тех, кто захочет получить новую специальность или повысить квалификацию, запустят специальную программу: финансирование — из федерального бюджета. Разговоры о том, что изменения в пенсионной системе назрели, шли, по сути, не одно десятилетие, но раньше страна была к ним не готова. И если бы корректировки снова отложили, проблемы неминуемо дали бы о себе знать."Что касается нынешней, действующей власти, самое легкое, самое простое для нее сегодня — вообще ничего не менять, — отмечает президент России. — Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного фонда. Мы как минимум ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки. Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е".В процессе корректировки пенсионного законодательства активную роль играет "Единая Россия". У единороссов — и собственные инициативы. Важнейшая мера — сохранение региональных льгот: на транспорт, ЖКХ, лекарства, капремонт и газификацию. И в местных парламентах эти инициативы поддерживают. Сегодня поправки обсуждали в Ярославской, Магаданской областях, в Алтайском Крае, Чеченской республике. Кроме того, партия предложила на три года снизить трудовой стаж, который дает право досрочного выхода на пенсию. Для женщин вместо 40 лет установить 37. Для мужчин: вместо 45 — 42.Единороссы считают необходимым сохранить срок назначения накопительной пенсии тем гражданам, которые участвовали в ее формировании. Останутся действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Работодатели будут обязаны предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты. И такие обследования должны быть не "для галочки".Изменения пожилые люди почувствуют уже в ближайшее время. Пенсия каждый год будет расти примерно на тысячу рублей. К тому же сохранятся льготы. Предложено также направлять в Пенсионный фонд средства, по суду изъятые у коррупционеров, а также деньги, полученные от продажи таможенного конфиската. Более того, единороссы намерены продемонстрировать и личный пример — отказаться от преференций, которые положены парламентариям.Все эти шаги, конечно, потребуют серьезных финансовых ресурсов. Но на социальных вопросах государство не экономит. Уже известно, что помощь многодетным матерям потребует 29,5 миллиардов рублей. На повышение пособия по безработице потребуется за 6 лет около 79 миллиардов. Колоссальные деньги государство направит на поддержку тех, кто планировал уйти на заслуженный отдых уже в ближайшее время. Впрочем, даже эти миллиарды еще не все.Дополнительные деньги потребуются и федеральному, и местным бюджетам на финансирование льгот, касающихся недвижимости, земли, транспорта, ЖКХ. Но изменения пенсионного законодательства требуют ответственного подхода не только парламентариев, но и бизнеса. Крупнейшие российские компании уже дали понять: там к пожилым сотрудникам относятся с особым уважением.Единороссы подчеркивают: их поправки обсуждались на всех уровнях, в региональных, муниципальных парламентах и даже в соцсетях, так что это по-настоящему народный пакет предложений, который теперь предстоит рассмотреть как можно быстрее.