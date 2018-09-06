Агрессивные комментарии в адрес певицы Юлии Самойловой, решившей переехать в Европу, возмутили Иосифа Пригожина. Известный продюсер посоветовал критикам оставаться людьми и не смешивать искусство с политикой.

Агрессивные комментарии в адрес певицы Юлии Самойловой,решившей переехать в Европу, возмутили Иосифа Пригожина. Известный продюсерпосоветовал критикам оставаться людьми и не смешивать искусство с политикой.Пригожин не дает оценок решению Юлии Самойловой уехать изРоссии. Продюсер убежден, что это личное дело певицы. А вот критикующие еепользователи интернета ведут себя странно. Политические взгляды мешаютнекоторым оставаться людьми. А смешивать политику с искусством нельзя,подчеркнул Пригожин."С точки зрения закона Юлия Самойлова имеет полноеправо эмигрировать в Европу. Мы живем в демократической стране. Мы ценимсвободу слова и свободу передвижения", – отметил подюсерПригожин напомнил, как в Сети началась травля его супруги, певицыВалерии, после того, как она опубликовала совместное фото с лидером группы "Машинавремени" Андреем Макаревичем. "Вчера возносили до небес, а сегоднясмешивают с грязью. Но так нельзя. Либо вы любите, либо не любите. Ипримешивать сюда политику нельзя", – заявил Пригожин. По его словам,"остервенелым псевдопатриотам" нужен лишь повод для того, чтобы унизитьи наехать на кого-то.Заслуженная артистка России, член Общественной палаты ДианаГурцкая, комментируя новость об отъезде Самойловой, заметила: для творчества несуществует границ и расстояний. В то же время, жизнь на чужбине для певицы едвали будет раем и даст вдохновение, считает артистка.Российский писатель Эдуард Лимонов по своему обыкновению ввыражениях не стеснялся. Он назвал заявление Самойловой о готовности кэмиграции "голимым пиаром". Кроме того, литератор не представляет,что певица будет делать в эмиграции – разве что просить милостыню. Лимоновссылается на свой опыт жизни в Европе, подчеркивая, что там нелегко приходитсядаже полностью здоровому иммигранту.Напомним, Юлия Самойлова участвовала в конкурсе "Евровидение",который в 2018 году проходил в Португалии. Победу одержала участницаиз Израиля Нетта. А Самойлова, представлявшая Россию с песнейI Won't Break, дошла до полуфинала конкурса. Известность певицаприобрела годом ранее. Тогда исполнительницу не пустили выступатьна "Евровидение" в Украину – СБУ запретила артистке въездна территорию страны.Как сообщалось ранее, Самойлова заявила о своей готовностиэмигрировать в Европу. Свое видеообращение она разместила на YouTube, а в Instagramопубликовала фото, сделанное в международном аэропорту Шереметьево. Мать певицырешение девушки комментировать отказалась, передает РИА ФАН.