Агрессивные комментарии в адрес певицы Юлии Самойловой,
решившей переехать в Европу, возмутили Иосифа Пригожина. Известный продюсер
посоветовал критикам оставаться людьми и не смешивать искусство с политикой.
Агрессивные комментарии в адрес певицы Юлии Самойловой,
решившей переехать в Европу, возмутили Иосифа Пригожина. Известный продюсер
посоветовал критикам оставаться людьми и не смешивать искусство с политикой.
Пригожин не дает оценок решению Юлии Самойловой уехать из
России. Продюсер убежден, что это личное дело певицы. А вот критикующие ее
пользователи интернета ведут себя странно. Политические взгляды мешают
некоторым оставаться людьми. А смешивать политику с искусством нельзя,
подчеркнул Пригожин.
"С точки зрения закона Юлия Самойлова имеет полное
право эмигрировать в Европу. Мы живем в демократической стране. Мы ценим
свободу слова и свободу передвижения", – отметил подюсер
Пригожин напомнил, как в Сети началась травля его супруги, певицы
Валерии, после того, как она опубликовала совместное фото с лидером группы "Машина
времени" Андреем Макаревичем. "Вчера возносили до небес, а сегодня
смешивают с грязью. Но так нельзя. Либо вы любите, либо не любите. И
примешивать сюда политику нельзя", – заявил Пригожин. По его словам,
"остервенелым псевдопатриотам" нужен лишь повод для того, чтобы унизить
и наехать на кого-то.
Заслуженная артистка России, член Общественной палаты Диана
Гурцкая, комментируя новость об отъезде Самойловой, заметила: для творчества не
существует границ и расстояний. В то же время, жизнь на чужбине для певицы едва
ли будет раем и даст вдохновение, считает артистка.
Российский писатель Эдуард Лимонов по своему обыкновению в
выражениях не стеснялся. Он назвал заявление Самойловой о готовности к
эмиграции "голимым пиаром". Кроме того, литератор не представляет,
что певица будет делать в эмиграции – разве что просить милостыню. Лимонов
ссылается на свой опыт жизни в Европе, подчеркивая, что там нелегко приходится
даже полностью здоровому иммигранту.
Напомним, Юлия Самойлова участвовала в конкурсе "Евровидение",
который в 2018 году проходил в Португалии. Победу одержала участница
из Израиля Нетта. А Самойлова, представлявшая Россию с песней
I Won't Break, дошла до полуфинала конкурса. Известность певица
приобрела годом ранее. Тогда исполнительницу не пустили выступать
на "Евровидение" в Украину – СБУ запретила артистке въезд
на территорию страны.
Как сообщалось ранее, Самойлова заявила о своей готовности
эмигрировать в Европу. Свое видеообращение она разместила на YouTube, а в Instagram
опубликовала фото, сделанное в международном аэропорту Шереметьево. Мать певицы
решение девушки комментировать отказалась, передает РИА ФАН.