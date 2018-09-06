Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова сообщила, что после угроз в ее адрес на Украине заведено уголовное дело.

Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова сообщила, что после угроз в ее адрес на Украине заведено уголовное дело.Об этом она написала на своей странице в Facebook.Певица сообщила, что ее охрана хорошо выполняет свои обязанности, оперативно возбудив уголовное дело после факта угроз в ее адрес в Интернетею"Хочу еще раз поблагодарить президента Украины Петру Порошенко за предоставленную мне высокопрофессиональную охрану и за искреннее участие в моей судьбе", — написала Максакова.Ранее некий Игорь Громов, назвавший себя журналистом и общественным активистом, разместил в Facebook видеоролик, в котором потребовал от Максаковой в 72 часа покинуть территорию страны.В противном случае он пообещал, что украинские патриоты будут действовать "из убеждений собственной совести".Мария Максакова является бывшей солисткой Мариинского театра и экс-депутатом Государственной думы РФ. Она приехала на Украину в 2016 году вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Чета объяснила переезд политическими причинами, однако в России против Вороненкова возбудили уголовное дело и заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева. По мнению украинских следователей, заказчиком убийства является Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.