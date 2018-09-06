Максим Галкин записал гневную отповедь посвященную новому поколению артистов. Умудренный опытом юморист призвал трезво оценивать свою деятельность.

Максим Галкин записалгневную отповедь посвященную новому поколению артистов. Умудренный опытом юмористпризвал трезво оценивать свою деятельность.Максим обратился кинтернет-аудитории через свой Instagram-аккаунт. Он опубликовал видео, вкотором осудил манеру некоторых звезд отечественной эстрады завышать своизаслуги.Юморист отметил, что один талантливыйроссийский артист в интервью постоянно повторял словосочетание "мое творчество".Это очень не понравилось Галкину. Он предложил начинающим исполнителям трезвосмотреть на свою работу."Новое поколение артистовпоголовно так говорит. Им никто не объяснил, что так лучше не надо. В детстве ятоже так говорил, и одна моя родственница интеллигентная в 10 лет мне сказала,что свою деятельность так называть не надо. (…) И я это запомнил. И вамсоветую. Вы будете лучше выглядеть. К тому исключить слово "творчество" – этохорошая гимнастика трезвого взгляда на самого себя. Отдайте право определять,что вы делаете, другим", – обратился артист к молодым коллегам по цеху.С юмористом согласилисьнекоторые представители отечественного шоу-бизнеса. Певица Полина Гагарина написалав комментариях: "Наконец-то об этом сказали! Максим, спасибо тебе 💪🏼(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", а Филипп Киркоров выразил одобрение оставивпод видео смайлик "Большой палец вверх".На сторону Максима встали многие интернет-обыватели. Однако они решили, что Галкин обращается к поющейтелеведущей Ольге Бузовой, которая иногда употребляет раздражающую юмориста фразу в речи."Для воспитанных и умныхлюдей это азы. Но сейчас стерты все границы и творцы у нас почти все", "КакойВы молодец, что сказали об этом! Кричу об этом уже всем-всем.. Меня непонимают..Все стали звездами.. Глухими... Никто нынче не обьясняетэлементарного.. А ведь это ,как этикет за столом ,если примитивно... Не тувилку взял и все , обмишурился..", "Оле Бузовой надо послушать это 😂😂😂", "Ольга Бузова любит говорить о "моемтворчестве"🎬", "Согласна, "творчество" Бузовой только чего стоит","Нуэто прямиком летит в лоб Бузовой.... там творчество хлещет через край унитаза",– отметили фолловеры.