Украинскому МИДу поручено в ближайшие дни официально уведомить Россию о разрыве договора о дружбе. А Верховная рада сегодня одобрила введение уголовного наказания за поездки в Крым и Донбасс. Киев рвет связи, но дело это неперспективное.

Украинскому МИДу поручено в ближайшие дни официально уведомить Россию о разрыве договора о дружбе. А Верховная рада сегодня одобрила введение уголовного наказания за поездки в Крым и Донбасс. Киев рвет связи, но дело это неперспективное.Она сама еще недавно с Украины. На Украину теперь ни ногой. Консервы, масло, помидоры Екатерина отправляет племяннице в Одессу. В посылку прячет конверт с деньгами, одежду, что шила сама. На ту сторону обычно ездят мужчины."Когда я еду, наши люди собирают, передают деньги, если у них есть, чтобы выжить там родственникам. Я приезжаю в определенное время, меня там встречают, я передаю", — рассказывает Сергей Мирошник.Можно и почтой, но это опасно. За связи с Россией племянницу могут отчислить из института. Ее уже итак вызывали в деканат. Требовали написать отказную от русской родни, даже если по крови они украинцы."В России родственников нет. И не просто она сказала, она подписала бумажку. Она общается с чужого телефона. Она боится со своего писать это все. Настолько все запуганы. Просто все люди запуганы", — утверждает Екатерина Янкович.Денежные переводы из России запретили. Когда Валентина продала родительскую квартиру, украинские банки отказались принимать деньги. Везти пришлось самой, на поезде, разложив по карманам и чулкам."Были случаи, что отбирали, давили. Люди боятся с деньгами ехать, в поезде боятся", — делится воспоминаниями Валентина Матюшина.Украинцы ищут обходные пути через Донбасс. На каждом углу — негосударственные финансовые посредники, проще говоря, обнальщики. Дома, подъезды, киоски — все обклеено вот такими объявлениями: "переводы денег из России на Украину и с Украины в Россию". Передача посылок. Это хорошо отлаженный бизнес, транзитный коридор в обход законов и запретов.Это магазин запчастей. Здесь продают автохимию, детали для машин. Но очередь не за маслом, а за деньгами. Схема такая: у обнальщика в украинском банке открыт счет, куда заведена некая сумма наличности. С этого счета он и производит все операции в режиме он-лайн, зарабатывая 2% с каждой транзакции."У меня есть карточка, у меня есть расчетный счет, у меня есть на карте деньги. Я беру у вас деньги и со своей карты отправляю туда. Там человек снимает. Я же их не отправлю голубем по почте", — рассказывает один из "обнальщиков".Крупную сумму можно отправить не переводом, а наличными. Такую услугу здесь тоже оказывают. Специальный человек, так называемый курьер, в прямом смысле, чемоданами вывозит эти деньги на Украину. Раскидывает по нужным счетам.Таких курьеров уже задерживали сотрудники СБУ. Это называется "контрабанда". Статья. Зная о последствиях, люди все равно рискуют. Отправить деньги на Украину можно и с водителем маршрутки. Мы решили начать с посылки. Три банки зеленого горошка и вафли "Артек" водитель соглашается передать адресату в Харькове за 100 гривен. Он бы и деньги доставил.Как ни старалась Украина, полностью прекратить денежные переводы из России не удалось. Вопреки всем трудностям, деньги все равно перетекают. Этот финансовый поток оценивается примерно в полтора миллиарда долларов ежегодно."Платежные системы были вынуждены искать посредников, фиктивных посредников на территории других стран. Некоторые переводы шли и сейчас идут через Грузию", — поясняет заместитель директора Института актуальной экономики Иван Андропов.Украина в своем безумстве не останавливается и готова идти дальше: отслеживать украинцев, которые получают денежные переводы, по коду. Полученную информацию будут заносить в реестр и передавать националистам, чтобы те уже силой разбирались с потенциальными врагами.Екатерина в зиму перекапывает огород. В следующем году она снова будет сажать помидоры, закатывать в банки и "цыганским" караваном передавать в Одессу. Ведь там племяннице никто не поможет. А на стипендию ей не прожить.