Продюсер Ласкового мая Андрей Разин рассказал, кому принадлежат права на хиты группы и что стало с участниками бой-бэнда. По словам музыкального менеджера, над солистами легендарного коллектива висит проклятье.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, кому принадлежатправа на хиты группы и что стало с участниками бой-бэнда. По словаммузыкального менеджера, над солистами легендарного коллектива висит проклятье.Разин сообщил, что из девяти участников золотого состава пятерыхуже нет в живых. "Мишу Сухомлинова застрелили. Барабанщик Игорь Игошин полез вфорточку за рыбой, висевшей в пакете за окном, рама оторвалась, и он с пятогоэтажа упал, погиб в 19 лет. Клавишник и солист Юра Гуров погиб в автокатастрофе",– вспоминает продюсер.Игоря Анисимова, еще одного клавишника, убил пьяный сосед -40-летнего мужчину зарезали. Директор группы Рашид Дайрабаев скончался в деньпохорон Анисимова. У него не выдержало сердце.Андрей отметил, что судьба Сергея Кузнецова, автора "Белыхроз", сложилась не так трагично, он, слава богу, жив, но все же не очень удачно. "Он всю жизнь пьет. Работал в группе "Ласковыймай" официально один месяц", – рассказал продюсер и добавил, что тот спаивалучастников группы самогоном, за это и был уволен.Разин сообщил, что в 1990 году купил у Кузнецова права на песни"Ласкового мая". Теперь каждый месяц он получает примерно пять миллионов рублейавторских отчислений – в общем есть, чем брюхо набить!"Песни "Ласкового мая" звучат довольночасто. Десять лет я судился со всеми. Отсудил крупную сумму у звукозаписывающейфирмы. Лично получил в 2006 году компенсацию в размере 22 миллиона 502 тысячи рублей, тогда это было 890 тысяч долларов. Рекорд!" – поведал продюсер журналистам сайта"Комсомольская правда".Также музыкальный менеджер рассказал, что Мишу Сухомлиновазастрелил неадекватный фанат. На самом деле убийца целился в Юру Шатунова, нопромахнулся. "Парень несколько раз пытался пройти кастинги в"Ласковый май", мечтал о такой же славе, как у Юры. Его не брали.Свихнулся на этой почве", – рассказал Разин.Он вспоминает, что безумный поклонник писал письма сугрозами, которые до убийства Миши никто всерьез не воспринимал. После похорон СухомлиноваАндрей вновь получил записку: "Шатунов умрет на глазах у всехлюдей". После этого концертная деятельность "Ласкового мая" былаприостановлена на 10 лет. Убийца участника группы был пойман и заключен впсихиатрическую больницу для осужденных.