Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня состоится 11 сентября во Владивостоке на саммите Восточного экономического форума. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в основном говорить будут о международных делах. Например, о ситуации вокруг Корейского полуострова и взаимоотношениях со Штатами.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня состоится 11 сентября во Владивостоке на саммите Восточного экономического форума. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в основном говорить будут о международных делах. Например, о ситуации вокруг Корейского полуострова и взаимоотношениях со Штатами. Лидеры также примут участие в совместных мероприятиях. В деловой программе форума их почти 70, уточняет телеканал "Россия 24".Кроме того, на полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой, премьером Южной Кореи Ли Нак Ёном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.