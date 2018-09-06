Отношения между Россией и Ираном развиваются динамично и в этом немалая заслуга президентов двух стран. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой меджлиса Ирана Али Лариджани.

Отношениямежду Россией и Ираном развиваются динамично и в этом немалая заслугапрезидентов двух стран. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин навстрече с главой меджлиса Ирана Али Лариджани.Володини Лариджани провели беседу в Волгограде, куда большая иранская делегацияприбыла для участия в первом заседании межпарламентской комиссии.Спикер Думы на встрече со своим иранскимколлегой отметил также важность парламентскоговзаимодействия в развитии отношений Москвы и Тегерана. Он напомнил, что, кромеМосквы, делегация иранского парламента уже побывала в Санкт-Петербурге, в Сочи,теперь посещает Волгоград."Можносказать, что вы сегодня познакомились с Россией, учитывая, что Волга – самаябольшая река нашей страны, а Волгоград – не только любимый город, но игород-герой, который овеян подвигом наших дедов, Великой Отечественнойвойны", – сказал председатель нижней палаты.Среди тем беседы были и вопросы подготовки к третьему совещанию спикеровпарламентов стран Евразии, которое пройдет в октябре этого года.Со своей стороны Лариджани предложилопределить ответственных лиц за осуществление постоянных контактов междуГосдумой и меджлисом. Уже известно, что с российской стороны таким представителем будет вице-спикер СергейНеверов.Володин и Лариджани констатировали рост взаиморасчетовв национальных валютах, а также отметили важность потенциала сотрудничестваприкаспийских стран и регионов – это стало одной из причинвыбора Волгограда для встречи парламентариев. Спикер Госдумы отметил важностьсовместной работы.Что касается парламентского измерения, необходимо сделать все для того,чтобы обеспечить законодательное сопровождение решений, принятых на высшемуровне и, конечно, обсуждать вопросы, которые мы можем вместе решать.Со своей стороны, Лариджани напомнил, что 18 иранскихпровинций ведут сотрудничество с российскими коллегами-парламентариями.Участники переговоров также обсудили развитиевзаимодействия в сфере борьбы с терроризмом. "Сегодня международноесообщество уже признало, что Иран и Россия достигли больших успеховв уничтожении терроризма", – заявил Али Лариджани.Кроме того, стороны обсудили процесс подготовкик третьему совещанию спикеров стран Евразии, которое пройдет в началеоктября в Турции. Председатель меджлиса выразил благодарность за усилияРоссии в достижении договоренностей по иранской ядерной сделке.После беседы руководителей двухпарламентов, в Волгограде началась заседание комиссияпо сотрудничеству Госдумы и меджлиса. Решение о ее создании было принято вапреле 2018 года во время визита российской парламентской делегации в Иран.Новаяструктура будет содействовать расширению и углублению двустороннеговзаимодействия в таких сферах, как энергетика, транспорт, промышленность,наука, образование, обмен технологиями, туризм и безопасность. С российскойстороны комиссию возглавляет спикер Госдумы, в ее составе также председателипрофильных комитетов.Как писали Dni.Ru,иранская делегация прибыла в Волгоград накануне, 5 сентября. Сегодня утром парламентариивозложили венки к Вечному огню на Мамаевом кургане и почтили памятьпогибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а затем глава меджлисаАли Лариджани оставил запись в Книге памяти историко-мемориальногокомплекса "Героям Сталинградской битвы".