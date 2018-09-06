Россия призывает Великобританию к сдержанности в ситуации вокруг инцидента в Солсбери с отравлением Скрипалей. Об этом в эфире телеканала Россия 24 заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Россия призывает Великобританию к сдержанности в ситуации вокруг инцидента в Солсбери с отравлением Скрипалей. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Российский дипломат считает целью Лондона в "деле Скрипалей" нагнетание антироссийской истерии. "Мы призывали Лондон к сотрудничеству, а не Лондон нас, — подчеркнул он. — Лондон скорее отказывался от какого-либо сотрудничества".Российский постпред назвал сделанные в Лондоне выводы по данному делу и предъявленные обвинения "русофобскими фантазиями", а также подтвердил готовность российской стороны к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами.Россия по-прежнему настаивает на предоставлении консульского доступа к пострадавшим в Солсбери Сергею и Юлии Скрипаль.Василий Небензя связал публикацию доклада Лондона по "делу Скрипалей" с готовящейся провокацией с применением химоружия в Идлибе и готовящейся там химической провокации боевиков совместно с "Белыми касками".В марте в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Происшествие спровоцировало международный скандал. Лондон обвинил в причастности к отравлению Москву, однако доказательств предоставлено не было.