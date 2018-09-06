Компания Samsung объявила о запуске сервиса Денежные переводы Samsung Pay на российском рынке. Новая функция позволяет владельцам смартфонов переводить деньги с любой карты на любую карту по номеру телефона. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.

Компания Samsung объявила о запуске сервиса "Денежные переводы Samsung Pay" на российском рынке. Новая функция позволяет владельцам смартфонов переводить деньги с любой карты на любую карту по номеру телефона. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.Чтобы совершить перевод, нужно открыть приложение Samsung Pay (версии 3.0.55 и старше), выбрать банковскую карту и нажать на кнопку "Денежные переводы" рядом её изображением. Указывать данные карты получателя необязательно — достаточно знать номер его телефона. В режиме реального времени можно отслеживать, были ли зачислены средства, и в любой момент до принятия перевода отменить операцию.Перевод может принять любой обладатель карты российского банка (систем Mastercard или Visa) — даже если он не пользуется Samsung Pay или смартфоном Samsung. "В этом случае ему необходимо пройти по ссылке в СМС-оповещении о переводе и на открывшейся странице ввести номер карты, на которую он хочет получить перевод, — сказали в компании. — Получатель может в течение 5 дней принять решение, получать ли перевод и на какую карту".Минимальная сумма разового перевода — 1 рубль, максимальная — 75 тысяч рублей. Суточный лимит на зачисления — 150 тысяч рублей, в месяц — до 600 тысяч по одной карте.∎В Google Pay заработали денежные переводы между пользователями читайте такжеНачиная с сегодняшнего дня и до 31 декабря комиссия за переводы с карт Mastercard не взимается. Далее она составит 0,9% от суммы перевода (или минимум 30 рублей) для отправителя.