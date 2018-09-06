Ищем лучшие российские IT-проекты, - с таким лозунгом Сбербанк и международная компания 500 Стартапов запускают совместную программу развития.

"Ищем лучшие российские IT-проекты", — с таким лозунгом Сбербанк и международная компания "500 Стартапов" запускают совместную программу развития."Программа нацелена на то, чтобы поддержать материально инвестициями наиболее эффективные российские стартапы. Научить их мыслить глобальными категориями. научить их экспортировать свою продукцию. Мы тоже будем учиться, учиться созданию среды венчурного инвестирования, инновационной среды", — отметил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк".Принять участие в программе смогут те, кто работает в сфере цифровой медицины, электронной коммерции, искусственного интеллекта и кибербезопасности. 25 самых сильных команд получат до 10 миллионов рублей.