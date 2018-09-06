Сбили на пешеходном переходе. Во Владимире от наезда автомобиля пострадала женщина.

Сбили на пешеходном переходе. Во Владимире от наезда автомобиля пострадала женщина. ДТП произошло сегодня на проспекте Ленина, в районе дома № 62, около 9 часов 45 минут утра. Жительница Владимира переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на неё наехал автомобиль "Рено". Легковушка двигалась в сторону Москвы. По кадрам, присланным в нашу редакцию очевидцами, можно заметить, что самостоятельно подняться после столкновения женщина уже не смогла. В результате аварии пешеход 1964 года рождения получила ушиб коленного сустава и черепно-мозговую травму. Женщину госпитализировали. Водитель автомашины с места ДТП не скрывался. Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование, в ходе которого устанавливают детали происшествия и определяют виновных.Валерьян Шируков, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру: "В рамках расследования будет установлен весь алгоритм происшествия. Но сейчас можно сказать, что по предварительным данным, виновником автопроисшествия будет считаться водитель автомашины, который не убедился в безопасности проезда нерегулируемого пешеходного перехода".