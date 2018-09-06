Швеция
пошла на поводу у противников Северного потока – 2 и решила заблокировать
строительство газопровода. Эксперты утверждают, что теперь это уже не важно –
проект вступил в стадию реализации.
Швеция
пошла на поводу у противников "Северного потока – 2" и решила заблокировать
строительство газопровода. Эксперты утверждают, что теперь это уже не важно –
проект вступил в стадию реализации.
Все
партии шведского парламента высказались против строительства "Северного потока – 2". Депутаты
внезапно вспомнили про экологию и говорят, что газопровод навредит окружающей
среде. Кроме того, шведские парламентарии уверены в том, что "Северный
поток – 2" не решит проблему энергетической безопасности Старого Света.
Свои
претензии России депутаты обосновали тем, что Москва нарушала международное законодательство в Грузии, на
Украине и в Крыму. Поэтому они не хотят, чтобы Россия строила что-либо у
берегов Швеции.
"Шведские депутаты ничего в этом плане не решают, и,
несмотря на нападки со стороны некоторых политиков, "Северный поток – 2"
реализуется в рамках правового поля Европы", – так прокомментировал позицию
парламентариев ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности,
преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
В интервью RT эксперт
отметил, что депутаты хотят просто набрать политические очки в условиях, когда
американцы давят на европейских партнеров. "Америка может идти дальше,
обращаться к другим, давить на Германию, Данию и так далее", – отметил Юшков.
Напомним,
что 7 июня правительство Швеции согласовало строительство газопровода "Северный поток
– 2" в своих водах, а накануне, 7 сентября "Газпром" начал укладывать трубы в территориальных
водах Финляндии. Пока что единственной страной региона, выступающей против
строительства, остается Дания.
Также
против газопровода активно выступают США и Украина, но их позиция никак не
может повлиять на реализацию грандиозного проекта.