Швеция пошла на поводу у противников Северного потока – 2 и решила заблокировать строительство газопровода. Эксперты утверждают, что теперь это уже не важно – проект вступил в стадию реализации.

Швецияпошла на поводу у противников "Северного потока – 2" и решила заблокироватьстроительство газопровода. Эксперты утверждают, что теперь это уже не важно –проект вступил в стадию реализации.Всепартии шведского парламента высказались против строительства "Северного потока – 2". Депутатывнезапно вспомнили про экологию и говорят, что газопровод навредит окружающейсреде. Кроме того, шведские парламентарии уверены в том, что "Северныйпоток – 2" не решит проблему энергетической безопасности Старого Света.Своипретензии России депутаты обосновали тем, что Москва нарушала международное законодательство в Грузии, наУкраине и в Крыму. Поэтому они не хотят, чтобы Россия строила что-либо уберегов Швеции."Шведские депутаты ничего в этом плане не решают, и,несмотря на нападки со стороны некоторых политиков, "Северный поток – 2"реализуется в рамках правового поля Европы", – так прокомментировал позициюпарламентариев ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности,преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.В интервью RT экспертотметил, что депутаты хотят просто набрать политические очки в условиях, когдаамериканцы давят на европейских партнеров. "Америка может идти дальше,обращаться к другим, давить на Германию, Данию и так далее", – отметил Юшков.Напомним,что 7 июня правительство Швеции согласовало строительство газопровода "Северный поток– 2" в своих водах, а накануне, 7 сентября "Газпром" начал укладывать трубы в территориальныхводах Финляндии. Пока что единственной страной региона, выступающей противстроительства, остается Дания.Такжепротив газопровода активно выступают США и Украина, но их позиция никак неможет повлиять на реализацию грандиозного проекта.