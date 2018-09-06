В Сирии введут отсрочку от армии беженцам призывного возраста, которые возвращаются домой. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба.

В Сирии введут отсрочку от армии беженцам призывного возраста, которые возвращаются домой. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба.Официальное сообщение опубликуют в сирийских СМИ в ближайшие дни, уточняет телеканал "Россия 24". Ожидается, что призыв будет отложен на год, а кроме того, власти помогут беженцам восстановить все необходимые документы."Президентом Сирии отданы соответствующие указания местным органам власти оказывать содействие вернувшимся гражданам в подтверждении своих прав на оставленную собственность, даже в отсутствие требуемых документов. Контроль выполнения этих мероприятий возложен на сирийский Межведомственный координационный штаб. Развернулась работа по подготовке указа об амнистии, которые в настоящее время активно ведётся и коснётся всех, кто не совершал тяжких преступлений и не запятнал себя террористической деятельностью. Принято решение, касающееся отсрочки призыва в армию. В ближайшие дни в национальных средствах массовой информации будет опубликовано официальное сообщение об отсрочке на один год для призывников из числа беженцев, вернувшихся домой в течение шести месяцев с момента вступления данного решения в силу", — заявил Михаил Мизинцев.