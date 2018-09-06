Правоохранители Португалии приняли к расследованию информацию о том, что представители ведущего клуба страны Бенфика пытались незаконно получить секретную информацию о ходе расследования по делу одной из команд-конкурентов.

Правоохранители Португалии приняли к расследованию информацию о том, что представители ведущего клуба страны "Бенфика" пытались незаконно получить секретную информацию о ходе расследования по делу одной из команд-конкурентов.В отношении руководителей "Бенфики" будет проведено расследование. При этом в адрес клуба уже выдвинуты обвинения по 30 случаям коррупции, лжесвидетельства и финансовых махинаций, сообщает британская The Sun. О начале собственного расследования заявила и португальская федерация футбола.Согласно правил УЕФА лиссабонский клуб может быть дисквалифицирован и отстранен от участия в еврокубках сроком от шести месяцев до трех лет, если суд признает "Бенфику" виновной. Однако, если это и случится, то нескоро: на расследование может уйти от года до нескольких лет.