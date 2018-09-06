Сергея и Юлию Скрипаль могли отравить британцы. Сенсационную версию громкого дела озвучили эксперты.

Сергея и Юлию Скрипаль могли отравить британцы.Сенсационную версию громкого дела озвучили эксперты.Наравноудаленном расстоянии от секретной британской лаборатории "ПортонДаун" находятся города Солсбери и Эймсбери. В первом полгода назадотравили семью Скрипалей, а во втором – спустя четыре месяца пресловутый "Новичок"применили снова. Тогда под его воздействие попал местный наркоман и его сожительница.Эксперты предполагают, что отравляющее вещество былопроизведено в "Портон Дауне", а не доставлено из России, как утверждаютбританские официальные лица. Такое мнение высказал в эфире Первого канала докторхимических наук Михаил Ринк."ПортонДаун" – научный парк, крупнейшее в Западной Европе производство химического ибактериологического оружия. Это самое закрытое место в Великобритании.Понеофициальным данным, в середине прошлого столетия здесь проходили испытаниядействия ЛСД и других химических веществ на биологические организмы, причем, страшные опыты проводились нетолько на животных, но и на людях.17лет назад в Солсбери при загадочных обстоятельствах погиб российскийперебежчик, биолог Владимир Пасечник. После мартовского инцидента некоторыеэксперты предполагали, Сергей Скрипаль работал на англичан, создававших новое оружие.Возможно, что оно просто недостаточно тщательновымыл руки перед выходом с секретного производства.Как бы там ни было, Лондон придумывает сейчас всеновые предлоги для того, чтобы обвинить Россию в отравлении Скрипалей.Накануне, 5 сентября в парламентевыступала премьер-министр страны Тереза Мэй. Она обнародовала новые факты по этому делу. Былипредставлены фотографии двух мужчин, которых Мэй назвала подозреваемыми в отравлении.По ее словам, некто Александр Петрови Руслан Боширов являются офицерами ГРУ. Британская прокуратура утверждает, чтоони и организовали отравление в Солсбери. Россиянам хотят предъявить обвиненияпо четырем пунктам, правда, пока не понятно, как это будет происходить.