В словацкой Трнаве состоялся товарищеский поединок между командой Словакии и Дании. Игра является подготовительной к предстоящему старту команд в Лиге наций. Разгромную победу над датским любителями одержали хозяева поля – 3:0.

В словацкой Трнаве состоялся товарищеский поединок между командой Словакии и Дании. Игра является подготовительной к предстоящему старту команд в Лиге наций. Разгромную победу над датским "любителями" одержали хозяева поля – 3:0.Забитыми голами в составе словацкой сборной отметились Адам Немец, Альберт Русняк, а датчанин Адам Фогт поразил свои собственные ворота. Примечательно, что сборная Дании выступала в необычном составе – из-за разгоревшегося конфликта за скандинавскую сборную не играли игроки основного состава.Им на замену были вызваны футболисты низших дивизионов чемпионата Дании, а также игроки из местного чемпионата по мини-футболу. К примеру, ворота датской команды защищал голкипер Кристоффер Хогх, являющийся вратарем национальной сборной Дании по футзалу.