Скандально известный Гоген Солнцев обнародовал снимок своей супруги Екатерины Терешкович, которая решилась омолодиться при помощи пластических хирургов. Шоумен признался, что не узнал любимую женщину.

Скандально известный Гоген Солнцев обнародовал снимок своей супруги Екатерины Терешкович, которая решилась омолодиться при помощи пластических хирургов. Шоумен признался, что не узнал любимую женщину.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал коллаж. На левой части представлена его супруга Екатерина, чья голова полностью забинтована после вмешательства пластических хирургов, а на правой – демонстрирующей полученный эффект от операций. "Теперь так, я ее не узнаю (((.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Солнцев.К счастью, оказалось, что правая часть коллажа – фотомонтаж. "Благо, розыгрыш! Нам прислали свою версию особо фантазеры-подписчики😃😃, в ожидание того, когда все последствия операций будут позади) а Вы, как думаете, какой станет Катерина Львовна?)" – спросил у подписчиков Гоген.Реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. "Катюша станет моложе и красивее и найдет себе мужа моложе и красивее", "Вредно делать пластику.лучше любить себя такой какая есть", "Мне кажется минимум хотя бы косметики и была бы она моложе", "ну то она ему в бабули годилась, теперь будет в мамки годиться", "Как уазик не тюнингуй, ламбарджини все равно не получится", "Катерина молодец– смелая женщина, в таком возрасте наркоз может иметь губительные последствия. А так да, пластика не для 20-ти летних клонов, а для устранения последствий травм и для ВОЗРАСТНЫХ пациентов в принципе", – высказали свое экспертное мнение поклонники.Ранее стало известно, что женщине сделали круговую подтяжку лица и блефаропластику. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Отметим, что экстравагантной паре плевать на критику. Гоген и Екатерина намерена искать суррогатную мать, которая бы выносила им ребенка, а Терешкович хочет продолжить работать над совершенствованием внешности и мечтает увеличить грудь.