Жительница Черкесска с двумя детьми угодила под колеса Лады, за рулем которой находился торопившийся домой инспектор СИЗО. В результате аварии юные жители Карачаево-Черкесии получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимацию.

Жительница Черкесска с двумя детьми угодила под колеса "Лады", за рулем которой находился торопившийся домой инспектор СИЗО. В результате аварии юные жители Карачаево-Черкесии получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимацию. Камера регистратора запечатлела момент страшного ДТП, произошедшего во второй половине дня 4 сентября на улице Доватора.На кадрах видно, как женщина с двумя детьми ступает на "зебру" и начинает оглядываться по сторонам. Заметив несущуюся "Приору", она отпрянула назад, однако уйти из "зоны поражения" ей не удалось. От сильнейшего удара всех троих отбросило на несколько метров вперед, сам автомобиль остановился посреди проезжей части.Дети, по данным республиканского главка СКР, получили множественные переломы, черепно-мозговые травмы и находятся в очень тяжёлом состоянии. Семилетнему мальчику была сделана операция, девочку пока не готова к оперативному вмешательству — врачи ждут стабилизации ее состояния. Женщина вышла из аварии с ушибами и ссадинами, но находится в глубоком стрессе, переживая за своих детей.За рулем легковушки находился 30-летний младший инспектор отдела режима и надзора республиканского СИЗО-1. Он признался в превышении скорости, пояснив, что очень торопился домой.В его отношении проводится служебная проверка, по факту ДТП возбужденного уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей".