Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве рассказали о вреде наркотиков, об административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере их незаконного оборота...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве и полицейские Центра кинологической службы ГУ МВД России по г. Москве организовали профилактическое мероприятие на базе Центра помощи семье и детям «Красносельский».Мероприятие прошло в интерактивном формате. В начале сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве поздравили ребят с началом нового учебного года, а также рассказали о вреде наркотиков, об административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере их незаконного оборота.Затем специалисты кинологической службы продемонстрировали работу служебных собак: приемы задержания и сопровождения правонарушителей, поиска запрещенных средств и веществ, работу по обеспечению безопасности граждан. Представитель кинологической службы рассказала о том, как происходит дрессировка служебных собак, ответила на все интересующие детей и подростков вопросы.Далее участники мероприятия смогли подойти, погладить собак.Руководители, сотрудники и воспитанники Центра «Красносельский» выразили благодарность полицейским за интересную встречу и пригласили посетить их вновь.УНК ГУ МВД России по г. Москве