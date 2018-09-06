Во Владимире сегодня открылся уже 6-й по счёту ДоброСаммит. По традиции, на этот форум съезжаются добровольцы со всей области и других регионов России. И обсуждают, чем живёт волонтёрское движение сегодня. В рамках ДоброСаммита прошёл уже 2-й фестиваль семейного творчества Растём вместе. Организовали его городское Управление по делам молодёжи и детско-юношеский центр Клуб. В его рамках семьи Владимирской области представили свои проекты в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Также участники фестиваля выступили на конкурсе Минута славы и посетили мастер-класс по семейному туризму. Тему продолжит Игорь Липский.

Во Владимире сегодня открылся уже 6-й по счёту "ДоброСаммит". По традиции, на этот форум съезжаются добровольцы со всей области и других регионов России. И обсуждают, чем живёт волонтёрское движение сегодня. В рамках "ДоброСаммита" прошёл уже 2-й фестиваль семейного творчества "Растём вместе". Организовали его городское Управление по делам молодёжи и детско-юношеский центр "Клуб. В его рамках семьи Владимирской области представили свои проекты в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Также участники фестиваля выступили на конкурсе "Минута славы" и посетили мастер-класс по семейному туризму. Тему продолжит Игорь Липский.От поколения к поколению. В этом году фестиваль семейного творчества "Растём вместе" посетили 50 семей из Владимира, Радужного, Коврова, Мурома, Киржача и из Суздаля. По словам организаторов, прививать любовь к творчеству нужно в семье.Елена Артемьева, заведующая отделом организационно-массовой, досуговой деятельности ДЮЦ "Клуб": "Цель фестиваля очень простая: формирование семейных ценностей, передача семейных традиций от поколения к поколению. То есть всё, что связано с семьёй".Елена Огудина, директор ДЮЦ "Клуб": "Это и декоративно-прикладное, и рукоделие, и вокал, и хореография. То есть растём вместе со своими детьми. Вот такой фестиваль. Даже есть туристическое направление".У семьи Аксёновых-Леньковых рисование - дело семейное. У каждого свой стиль и техника. Евгения Аксёнова - мать семейства - начала рисовать уже во взрослом возрасте. Но быстро поняла, что нужно повышать свои умения. Записалась в кружок. Любимая техника - пастель. Дети тоже решили присоединиться к увлечению мамы. Младшая дочка Маргарита вдохновляется зарубежными мультфильмами. А её брат Арсений - фэнтези. О фестивале семья узнала за 2 дня. Быстро отобрали рисунки. И теперь участники Добросаммита могут полюбоваться на избранные рисунки из семейной коллекции.Арсений Леньков, участник фестиваля "Растём вместе", Маргарита Ленькова, участник фестиваля "Растём вместе": "На самом деле, я же ходил в художественный центр. Учился рисовать. Вот что-то получилось". - "Я смотрела много мультиков и захотела рисовать также, как в мультиках. И я срисовывала детали с мультиков. На стоп нажимала на компьютере и рисовала их".Каждая семья-участница будет награждена памятными подарками, а победителей и призёров ждут призы от Управления по делам молодёжи г. Владимира. Фестиваль "Растём вместе" стал уже традиционным. В следующем году организаторы планируют расширять географию участников.