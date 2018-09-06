Местных жителей будут опрашивать о социальном самочувствии

Местных жителей будут опрашивать о социальном самочувствииСпециалисты Костромастата проверят условия жизни местных жителей. Опросы продлятся с 15 по 29 сентября.Эксперты будут работать в целом ряде населенных пунктов - Россолово, Кузнецово, Федоровское, Островское, Вохма, Буй, Кострома, Волгореченск, Мантурово, Нерехта, Макарьев и Ветлужский. Они будут опрашивать местных о социальном самочувствии.Предпреждаем, что интервьюеры должны иметь при себе именное удостоверение Федеральной службы государственной статистики. Оно действительно при предъявлении паспорта.