По последним данным, в результате стрельбы, открытой неизвестным в американском городе Цинциннати (штат Огайо), погибли три человека, еще двое ранены. Стрелявший мертв. Зона вокруг места происшествия оцеплена и закрыта для пешеходов. Мотивы преступника устанавливаются.

По последним данным, в результате стрельбы, открытой неизвестным в американском городе Цинциннати (штат Огайо), погибли три человека, еще двое ранены. Стрелявший мертв.Как отмечает ТАСС со ссылкой на управление городской полиции, звонок о происшествии поступил в 09:10 по местному времени (16:10 по Москве). По вызову выезжали полицейские, которым пришлось применить табельное оружие против подозреваемого в помещении одного из городских банков.Ранее сообщалось о двух убитых и четверых раненых.Зона вокруг места происшествия оцеплена и закрыта для пешеходов. Мотивы преступника устанавливаются.