Сначала ему предстоит 19 суток административного ареста
Сначала ему предстоит 19 суток административного ареста
В Костроме Димитровский районный суд обязал молодого человека свести татуировку, сделанную 13 лет назад.
Его арестовали за публичную демонстрацию фашистской символики. Молодой человек сделал рисунок на коже еще в 16 лет. Он не скрывал изображение на своей левой голени и ходил в шортах. При этом костромича задержали за мелкое хищение в магазине.
Мужчине предстоит 14 суток административного ареста за тату и пять - за кражу. После он должен будет свести рисунок.