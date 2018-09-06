Сначала ему предстоит 19 суток административного ареста

Сначала ему предстоит 19 суток административного арестаВ Костроме Димитровский районный суд обязал молодого человека свести татуировку, сделанную 13 лет назад.Его арестовали за публичную демонстрацию фашистской символики. Молодой человек сделал рисунок на коже еще в 16 лет. Он не скрывал изображение на своей левой голени и ходил в шортах. При этом костромича задержали за мелкое хищение в магазине.Мужчине предстоит 14 суток административного ареста за тату и пять - за кражу. После он должен будет свести рисунок.