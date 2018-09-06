Священник погиб в результате пожара, который произошел в женском монастыре, которой расположен в деревне Красная Горка Пермского края.

Священник погиб в результате пожара, который произошел в женском монастыре, которой расположен в деревне Красная Горка Пермского края.Как передает ТАСС, об этом сообщили в Соликамской епархии. Иеромонах Зосима (Оболдин) погиб в результате пожара, возникшего в Верхнее-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни.Храм и основные постройки монастыря удалось отстоять от огня, но сгорело здание благотворительной трапезной.В связи с трагедией срочно создана специальная епархиальная комиссия, члены которой выехали на ЧП, где продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. 6 сентября, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Соликамска пройдет панихида по погибшему священнослужителю.