У десяти пассажиров самолета авиакомпании Emirates, попавшего в карантин в Нью-Йорке, диагностирован грипп, но результаты анализов некоторых из них еще не окончательные.

У десяти пассажиров самолета авиакомпании Emirates, попавшего в карантин в Нью-Йорке, диагностирован грипп, но результаты анализов некоторых из них еще не окончательные. Об этом сообщил пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс, передает ТАСС.Все госпитализированные пассажиры останутся в больнице, пока не будут готовы анализы на другие вирусы.Во время полета из Дубая в Нью-Йорк около 100 пассажиров пожаловались на недомогание. После приземления самолета на борту временно ввели карантин. Медики осмотрели пассажиров, больными признали 19 человек, 10 из них отправили в больницу. Пассажиры могли заразиться гриппом в Мекке, где самолет совершал промежуточную посадку, полагает мэрия Нью-Йорка.