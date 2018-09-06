Суд отправил под арест Нурлана Муратова, обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро. В деле появились новые улики: при обыске квартиры подозреваемого нашли футболку со следами крови. Сейчас ее изучают эксперты. На заседании Муратов вдруг забыл русский язык. Хотя на допросе проблем не возникало. О чем он солгал следователям? И что успел рассказать супруге в ту трагическую ночь?

Суд отправил под арест Нурлана Муратова, обвиняемого в убийстве полицейского в московском метро. В деле появились новые улики: при обыске квартиры подозреваемого нашли футболку со следами крови. Сейчас ее изучают эксперты. На заседании Муратов вдруг забыл русский язык. Хотя на допросе проблем не возникало. О чем он солгал следователям? И что успел рассказать супруге в ту трагическую ночь?Айнура Султанова в суд сегодня не ездила: рассказывает, что 2 сентября поздно вечером муж вернулся домой в шоковом состоянии. По словам Султановой, ее муж вообще не умеет обращаться с оружием. 19 лет назад они поженились в Оше. Потом перебрались в Россию — получили гражданство. Муратов — в Оренбурге, Султанова — в Курске. Последний год из экономии впятером жили в этой съемной квартире.Домой к Нурлану Муратову уже приезжали следователи и сотрудники уголовного розыска. Они провели обыск в квартире, где жил обвиняемый. Муратова считают убийцей полицейского Андрея Райского: его тело нашли на станции метро "Курская". Перед смертью Райский решил проверить документы Муратова, тот попросился в туалет. Затем стрельба. На громкий звук прибежала уборщица и застала Муратова уже у туалета. Позже на допросе он заявил, что не виновен.Кадры, на которых видно, что Муратов все-таки был внутри, появились позже. Другая удивительная деталь — Муратов, получивший гражданство 10 лет назад, во время суда неожиданно забыл русский язык. Ему помогал переводчик. Адвокат просил избрать обвиняемому меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Уверял, что Муратов не скроется, у него есть жена и двое детей (они, кстати, не в Москве).Жена и ребенок остались и у погибшего Андрея Райского. Он вообще собирался уходить из полиции: та ночная смена была у него последней. Предполагаемого убийцу полицейского в итоге отправили в СИЗО на два месяца. На суде он даже не смог вспомнить данные своей прописки в Оренбурге. Оказалось, что он никогда там и не проживал.