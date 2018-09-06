В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что в среду, 5 сентября, подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов села Ленинское и Коминтерново, расположенные на юге республики.

В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что в среду, 5 сентября, подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов села Ленинское и Коминтерново, расположенные на юге республики.Всего было выпущено 15 мин калибра 120 миллиметров. В селе Коминеново в результате попадания снаряда в жилой дом в здании возник пожар. Жертв среди мирного населения нет, передает ТАСС.Как сообщалось, на встрече в Минске участниками Контактной группы была достигнута очередная договоренность о режиме прекращения огня и установлении с полуночи 29 августа так называемого "школьного перемирия". Несмотря на достигнутые договоренности, уже через три часа после их вступления в силу нарушили их, обстреляв окрестности Горловки.Всего с начала конфликта в Донбассе противоборствующие стороны более 20 раз договаривались о прекращении огня. Наиболее успешным было перемирие в 2016 году, когда режим тишины продержался в течение шести недель.