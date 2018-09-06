Все
больше украинских политиков и простых обывателей признают, что крымчане не
хотят возвращаться на Украину. Вот и еще один депутат Верховной рады, побывав в
Крыму, внезапно прозрел.
Все
больше украинских политиков и простых обывателей признают, что крымчане не
хотят возвращаться на Украину. Вот и еще один депутат Верховной рады, побывав в
Крыму, внезапно прозрел.
После
поездки в Крым народный избранник Евгений Балицкий заявил, что понял причины
возвращения полуострова в состав России. Все очень просто: из разговоров с
местными жителями, Балицкий выяснил, что большинство крымчан не хотели бы
вернуться в состав Украины, пишет .
"Есть
люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "какой возврат, вы что?
Вот туда?" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про
госпереворот", – цитирует украинского депутата агентство .
Евгений Балицкий представляет в украинском парламенте "Оппозиционный
блок". До этого некоторые депутаты из
этой и других партий после поездок в Крым тоже говорили о том, что республика
сделала правильный выбор в 2014 году.
О том, что в стане ярых русофобов случаются фантастические
перевоплощения, доказала украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая
этим летом путешествие в Керчь. Она восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим
инфраструктурными проектом.
"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост
стоит", – отметила Монтян и стыдливо призналась, что в 2013 году она
доказывала невозможность строительства моста через Керченский пролив.