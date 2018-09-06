Все больше украинских политиков и простых обывателей признают, что крымчане не хотят возвращаться на Украину. Вот и еще один депутат Верховной рады, побывав в Крыму, внезапно прозрел.

Всебольше украинских политиков и простых обывателей признают, что крымчане нехотят возвращаться на Украину. Вот и еще один депутат Верховной рады, побывав вКрыму, внезапно прозрел.Послепоездки в Крым народный избранник Евгений Балицкий заявил, что понял причинывозвращения полуострова в состав России. Все очень просто: из разговоров сместными жителями, Балицкий выяснил, что большинство крымчан не хотели бывернуться в состав Украины, пишет ."Естьлюди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "какой возврат, вы что?Вот туда?" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и прогоспереворот", – цитирует украинского депутата агентство .Евгений Балицкий представляет в украинском парламенте "Оппозиционныйблок". До этого некоторые депутаты изэтой и других партий после поездок в Крым тоже говорили о том, что республикасделала правильный выбор в 2014 году.О том, что в стане ярых русофобов случаются фантастическиеперевоплощения, доказала украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившаяэтим летом путешествие в Керчь. Она восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшиминфраструктурными проектом."Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мостстоит", – отметила Монтян и стыдливо призналась, что в 2013 году онадоказывала невозможность строительства моста через Керченский пролив.