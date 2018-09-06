Российско-латвийский тандем теннисисток Анастасия Павлюченкова - Анастасия Севастова не смогли пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. На американских кортах спортсменки сошли на стадии четвертьфинала турнира.

Российско-латвийский тандем теннисисток Анастасия Павлюченкова — Анастасия Севастова не смогли пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. На американских кортах спортсменки сошли на стадии четвертьфинала турнира.Павлюченкова и Севастова проиграли дуэту Саманта Стосур (Австралия) – Чжан Шуай (Китай) по итогам двух сетов. Итоговый счет 2:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 18 минут. В борьбе за путевку в финал Стосур и Шуай поспорят с венгерско-французской парой Тимеа Бабош – Кристина Младенович.