В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке пассажиры рейса из Дубая попали в карантин. Люди на борту во время перелета пожаловались на недомогание. В итоге в больницу отправили 10 человек. Что случилось?

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке пассажиры рейса из Дубая попали в карантин. Люди на борту во время перелета пожаловались на недомогание. В итоге в больницу отправили 10 человек. Что случилось?Рейс компании Emirates Дубай — Нью-Йорк в аэропорту имени Джона Кеннеди приземлился по расписанию, в 9:15 утра. Однако вместо рукава терминала или автобусов удивленные пассажиры увидели на полосе десятки машин полиции и скорой помощи. Всех попросили остаться на местах, а на борт поднялись медики.Буквально сразу американские СМИ сообщили: на борту из полтысячи пассажиров разом заболели около сотни — пищевое отравление, грипп или лихорадка. Лишь спустя почти час в Twitter авиакомпании появилось официальное заявление: заболевших – 10, а остальных скоро отпустят.Первыми самолет покинули пилоты и бортпроводники. В здание терминала их сопровождали медики в масках. Всем пассажирам раздали опросные листы и попросили сообщить, в каких странах они побывали в последнее время. Позже выяснилось: на борту были те, кто недавно посещал Мекку, а там сейчас как раз бушует грипп. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Нью-Йорка. В итоге спустя полтора часа пассажиров по одному начали выводить из самолета. Заболевших оказалось гораздо больше десятка, однако некоторые из них от госпитализации отказались.