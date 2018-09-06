В производственном отделении «Александровские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему ..

В производственном отделении «Александровские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 гг.За 7 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали 461 км линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения. Выполнен комплексный капитальный ремонт 99 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода произведена расчистка более 250 га трасс ВЛ.Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов расположенных в Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском и Кольчугинском районах. Кроме того, комплексный ремонт подстанции 110 кВ «Бавлены» качественно улучшит электроснабжение таких предприятий, как «Бавленский электромеханический завод», АО «ВКС» г. Кольчугино.Всего в рамках подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 гг. специалисты производственного отделения планируют выполнить комплексный ремонт свыше 39 километров воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ, 317 км ВЛ 6-10 кВ, 213 км ВЛ 0,4 кВ; 152 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. От древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить свыше 178 га трасс воздушных ЛЭП.Своевременное и полное выполнение специалистами филиала «Владимирэнерго» мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса, бесперебойного электроснабжения потребителей Владимирской области.«Владимирэнерго» – филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» » (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). В настоящее время филиал «Владимирэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской области. В состав филиала входят 4 производственных отделения (ПО), которые обслуживают территорию площадью 29 тысяч квадратных километров с населением 1,4 млн. человек. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». ПАО «МРСК Центра и Приволжья» является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.Под управлением ПАО «МРСК Центра и Приволжья» находится 271,2 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тыс. подстанций 35-220 кВ, 63,2 тыс. трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 42,2 тыс. МВА. Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает более 22,3 тыс. человек.