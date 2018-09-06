Власти Индии отменили 377-ю статью местного уголовного кодекса, которая предусматривала вплоть до 10 лет лишения свободы за однополые отношения. Закон действовал с 1861 года. Ранее эту норму пытались отменить дважды – в 2009-м и в 2013-м.

Власти Индии отменили 377-ю статью местного уголовного кодекса, которая предусматривала вплоть до 10 лет лишения свободы за однополые отношения. Закон действовал с 1861 года. Ранее эту норму пытались отменить дважды – в 2009-м и в 2013-м, сообщает Times Of India.Верхновный судья Дипак Мисра признал, что "общественная мораль не должна нарушать права личности".В конце лета представители индийского Верховного суда постановили, что у каждого человека есть право на неприкосновенность частной к жизни, в которую входит и секс.