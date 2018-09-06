В преступную группу входили два брата и их знакомый

В преступную группу входили два брата и их знакомыйВ Костроме полицейские нашли крупную партию наркотиков на 1,5 млн рублей, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.В преступную группу входили два брата из среднеазиатской республики и их 30-летний знакомый. Они приехали в город, чтобы делать тайники и таким способом сбывать запрещенные вещества. Первого злоумышленника задержали во время закладки, второго - на съемной квартире. Третьего мужчину перехватили на автовокзале: он пытался покинуть город.Как сообщают в правоохранительных органах, мужчины часто меняли квартиры, чтобы на них не могли выйти оперативники. Всего у них изъяли свыше 750 грамм наркотика. Мужчины находятся под стражей.