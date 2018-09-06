Мужчина представлялся бизнесменом из столицы

Мужчина представлялся бизнесменом из столицыВ Муроме районный суд приговорил бездомного к семи годам колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Он знакомился с женщинами в социальных сетях и представлялся столичным бизнсменом. Так, мужчина познакомился с 52-летней местной жительницей. Они встретились несколько раз. После злоумышленник избил женщину и забрал у нее два мобильных телефона.Через какое-то время потерпевшая пригласила к себе домой подругу. Мужчина забрался в квартиру с ножом и стал им угрожать. Он избил хоязйку квартиры и изнасиловал её приятельнпицу.Также известно, что он ограбил 60-летнюю женщину в магазине.