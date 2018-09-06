Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек решил прокатиться по городу на чужом автомобиле.

Ночью 4 сентября текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение от жителя города Мурома о том, что на улице Ленина неизвестный мужчина разбил пассажирское стекло и проник в автомобиль «Газель».Дежурный направил на место происшествия наряд дорожно-патрульной службы. Не доезжая до указанной улицы, инспекторы обнаружили брошенную автомашину.В ходе розыскных мероприятий в одном из близрасположенных дворов сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления – 21-летнего безработного муромлянина. Молодой человек дал признательные показания.По словам задержанного, он распивал спиртное у себя дома. Увидев в окно припаркованный на обочине автомобиль «Газель», решил прокатиться на нем по городу. Захватив топор, злоумышленник направился к машине. Разбив пассажирское стекло, молодой человек проник в салон и завел транспорт. Но прокатиться на чужом авто не получилось – в машине закончился бензин. Бросив «Газель», фигурант скрылся в ближайшем дворе, где был задержан.В отношении муромлянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).