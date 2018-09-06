Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе рабочей поездки в Саратовскую область, где он пообщался со студентами старших курсов и преподавателями Института законотворчества Саратовской государственной юридической академии

Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе рабочей поездки в Саратовскую область, где он пообщался со студентами старших курсов и преподавателями Института законотворчества Саратовской государственной юридической академииВо встрече с Председателем Государственной Думы также приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ректор СГЮА Сергей Суровов, директор Института законотворчества, Председатель Общественной палаты региона Александр Ландо.В ходе встречи Вячеслав Володин предложил на базе Института законотворчества СГЮА создать региональный Центр по мониторингу законопроектной деятельности и правоприменения "с задачей мониторить законотворческую деятельность Саратовской области и ее правоприменение, с тем, чтобы можно было получать обратную связь – как работают законы и подзаконные акты регионального уровня".Председатель Государственной Думы отметил, что, "выявляя таким образом проблемные места этих законов, можно будет выходить на их совершенствование с тем, чтобы они становились более эффективными, а значит – делали жизнь людей лучше".По его мнению, если бы реализацией такой задачи занялся Институт законотворчества, "это было бы хорошей темой и для студентов, и для преподавателей, и для региональной власти как исполнительной, так и законодательной"."Этот опыт позволит вам получить знания, за которые вас завтра будут ценить, потому что вы будете погружены в региональное законодательство", – сказал он."При этом эту работу можно вести с юридическим университетом Кутафина, который уже сейчас системно работает в этом направлении, мониторя и анализируя федеральное законодательство. Их подходы и наработки помогли бы вам развернуть эту работу быстрее и качественнее. Можно будет учесть нюансы, требующие совершенствования", – добавил председатель Госдумы.Напомним, Вячеслав Володин накануне побывал в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. Спикер побывал в поселке , где осмотрел новый спортивный комплекс, созданный рядом с одной из местных школ в рамках его благотворительного проекта, а также предложил построить в районе бассейн. Кроме того, спикер заявил о необходимости разработки программы развития отдаленных территорий.Затем председатель нижней палаты переместился в . Там спикер осмотрел здание школы №1 и пообещал помочь в его ремонте. Затем Володин поехал в столицу регионе. Там он, помимо прочего, посетил поселок , где осмотрел недавно созданный спортивный комплекс и проверил качество благоустройства дворовых территорий.