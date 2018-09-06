Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе рабочей поездки в Саратовскую область, где он пообщался со студентами старших курсов и преподавателями Института законотворчества Саратовской государственной юридической академии
Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе рабочей поездки в Саратовскую область, где он пообщался со студентами старших курсов и преподавателями Института законотворчества Саратовской государственной юридической академии
Во встрече с Председателем Государственной Думы также приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ректор СГЮА Сергей Суровов, директор Института законотворчества, Председатель Общественной палаты региона Александр Ландо.
В ходе встречи Вячеслав Володин предложил на базе Института законотворчества СГЮА создать региональный Центр по мониторингу законопроектной деятельности и правоприменения "с задачей мониторить законотворческую деятельность Саратовской области и ее правоприменение, с тем, чтобы можно было получать обратную связь – как работают законы и подзаконные акты регионального уровня".
Председатель Государственной Думы отметил, что, "выявляя таким образом проблемные места этих законов, можно будет выходить на их совершенствование с тем, чтобы они становились более эффективными, а значит – делали жизнь людей лучше".
По его мнению, если бы реализацией такой задачи занялся Институт законотворчества, "это было бы хорошей темой и для студентов, и для преподавателей, и для региональной власти как исполнительной, так и законодательной".
"Этот опыт позволит вам получить знания, за которые вас завтра будут ценить, потому что вы будете погружены в региональное законодательство", – сказал он.
"При этом эту работу можно вести с юридическим университетом Кутафина, который уже сейчас системно работает в этом направлении, мониторя и анализируя федеральное законодательство. Их подходы и наработки помогли бы вам развернуть эту работу быстрее и качественнее. Можно будет учесть нюансы, требующие совершенствования", – добавил председатель Госдумы.
Напомним, Вячеслав Володин накануне побывал в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. Спикер побывал в поселке , где осмотрел новый спортивный комплекс, созданный рядом с одной из местных школ в рамках его благотворительного проекта, а также предложил построить в районе бассейн. Кроме того, спикер заявил о необходимости разработки программы развития отдаленных территорий.
Затем председатель нижней палаты переместился в . Там спикер осмотрел здание школы №1 и пообещал помочь в его ремонте. Затем Володин поехал в столицу регионе. Там он, помимо прочего, посетил поселок , где осмотрел недавно созданный спортивный комплекс и проверил качество благоустройства дворовых территорий.