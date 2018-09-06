Словенская полиция арестовала двух человек, которых подозревают в подготовке насильственного свержения нынешней власти в стране. Задержание произошло в городе Марибор. Среди предпологаемых заговорщиков оказался экс-кандидат в президенты Андрей Шишко, лидер ультраправой организации Штырская гвардия

Словенская полиция арестовала двух человек, которых подозревают в подготовке насильственного свержения нынешней власти в стране. Задержание произошло в городе Марибор. Среди предпологаемых заговорщиков оказался экс-кандидат в президенты Андрей Шишко, лидер ультраправой организации "Штырская гвардия", сообщает RTV.Имена других арестованных по этому делу не сообщаются. Полиция подозревает задержанных в том, что они наняли вооруженных профессионалов для свержения строя.Ранее представители организации "Штырская гвардия" анонсировали в соцсетях "горячую осень", это привлекло внимание полицейских. Ультраправые грозились "превратить Словению в Венесуэлу".Андрей Шишко же утверждал, что его группа не делает ничего незаконного,Лидер "Штырской гвардии" проиграл президентские выборы 2017 года, набрав всего 2,2 процента голосов.