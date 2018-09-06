В помещении одной из организаций сотрудники полиции обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами, принадлежащие ранее судимому 56-летнему жителю столицы...

«Оперативники уголовного розыска Главного управления МВД России по г. Москве и УВД по Северо-Восточному округу совместно с сотрудниками ФСБ России и Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области задержали приезжего по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе обследования нежилого помещения одной из столичных организаций сотрудники полиции обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами. Как установлено, они принадлежат ранее неоднократно судимому 56-летнему жителю столицы, работавшему в данной компании.Согласно проведенному исследованию изъятое является карабином и винтовкой отечественного производства, которые относятся к нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, были изъяты 2 газовых пистолета и 12 патронов к ним. 119 обнаруженных охотничьих патронов относятся к штатным боеприпасам, 283 спортивно-охотничьих патрона также являются штатными боеприпасами и для производства выстрелов пригодны.По данному факту дознанием Отдела МВД России по району Южное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение огнестрельного оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29