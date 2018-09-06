Вдова главы ДНР Александра Захарченко, убитого
31 августа в кафе Донецке, побывала на передовой. Женщина пообщалась с бойцами.
Вдова главы ДНР Александра Захарченко, убитого
31 августа в кафе Донецке, побывала на передовой. Женщина пообщалась с бойцами.
Наталья
Захарченко заявила ополченцам, что хочет отомстить за убийство мужа. Кадры
встречи появились в Сети.
По мнению женщины,
враги надеялись на начало хаоса после убийства лидера ополчения, но все объединились.
Она напомнила,
что в 2014 году Александр всех их объединил в борьбе за независимость.
"Все хотят отомстить, и я хочу отомстить. Мы это сделаем, только
по приказу… Нам есть к чему стремиться, за что бороться", – заявила вдова главы
ДНР. Женщина заявила бойцам, что те могут в любое время обращаться к ней за
помощью, а она им будет помогать, "как Батя".
Напомним, глава ДНР
Александр Захарченко погиб в результате теракта в ресторане "Сепар". Его похоронили 2 сентября в закрытом гробу. На
церемонию прощания с первым главой ДНР пришло более ста тысяч человек. Исполняющим обязанности руководителя республики
стал Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера ДНР.
Как писали Dni.Ru,
в 2014 году, когда на юго-востоке Украины
началась антитеррористическая операция, объявленная киевским режимом,
Захарченко возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших здание
городской администрации Донецка. Их целью была организация Киевом референдума о
независимости.