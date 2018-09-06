Вдова главы ДНР Александра Захарченко, убитого 31 августа в кафе Донецке, побывала на передовой. Женщина пообщалась с бойцами.

Вдова главы ДНР Александра Захарченко, убитого31 августа в кафе Донецке, побывала на передовой. Женщина пообщалась с бойцами.НатальяЗахарченко заявила ополченцам, что хочет отомстить за убийство мужа. Кадрывстречи появились в Сети.По мнению женщины,враги надеялись на начало хаоса после убийства лидера ополчения, но все объединились.Она напомнила,что в 2014 году Александр всех их объединил в борьбе за независимость."Все хотят отомстить, и я хочу отомстить. Мы это сделаем, толькопо приказу… Нам есть к чему стремиться, за что бороться", – заявила вдова главыДНР. Женщина заявила бойцам, что те могут в любое время обращаться к ней запомощью, а она им будет помогать, "как Батя".Напомним, глава ДНРАлександр Захарченко погиб в результате теракта в ресторане "Сепар". Его похоронили 2 сентября в закрытом гробу. Нацеремонию прощания с первым главой ДНР пришло более ста тысяч человек. Исполняющим обязанности руководителя республикистал Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера ДНР.Как писали Dni.Ru,в 2014 году, когда на юго-востоке Украиныначалась антитеррористическая операция, объявленная киевским режимом,Захарченко возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших зданиегородской администрации Донецка. Их целью была организация Киевом референдума онезависимости.