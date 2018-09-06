72-летней Валентине Константиновне стало плохо после того, как она увидела анонсы очередных выпусков ток-шоу Пусть говорят! на Первом канале, посвященных ее семье У нее случился инсульт, и потребовалась экстренная госпитализация. С таким громким заявлением выступил адвокат Валерий Панасюк. Но Элина Мазур уверена: Мишулины все врут.
"72-летней Валентине Константиновне стало плохо после того, как она увидела анонсы очередных выпусков ток-шоу "Пусть говорят!" на Первом канале, посвященных ее семье У нее случился инсульт, и потребовалась экстренная госпитализация". С таким громким заявлением выступил адвокат Валерий Панасюк. Но Элина Мазур уверена: Мишулины все врут.
Где скандал, где пахнет жареным, там и Элина Мазур. В разное время она защищала интересы Виталины Цымблюк-Романовской, потом выступала как доверенное лицо Армена Джигарханяна, влезла в развод Вадима Казаченко и не осталась безучастной при дележке миллиардов Евгения Петросяна и Елена Степаненко. На сейчас раз она вмешалась в дела семьи покойного Спартака Мишулина.
"Карина Мишулина
не первый месяц уверяет, будто ее мать Валентина
Константиновна из-за Тимура
Еремеева – внебрачного сына Спартака
Мишулина – получила проблемы со здоровьем. – заявила всезнающая Мазур в интервью Dni.Ru. – Но к нам в руки попало уникальное
видео. На нем некая дама (видимо, врач?) вещает: "У больной подострая стадия
острого нарушения мозгового кровообращения. Сегодня уже четвертый день этого
состояния, больной требуется госпитализация для дальнейшего обследования и
подбора нормального лечения, то есть продолжение лечения, адекватного лечения".
"В следующем кадре видно, что на приеме у дамы-доктора (если это доктор) сидит Валентина
Мишулина, – продолжает Маур. – "Больная считает, что у нее это все произошло после переживаний в
связи с судебным процессом, который ведется в их семье", – резюмирует "врач".
"Текст ее речи настолько уникален, что дипломированные врачи
недоумевают, что за заболевание такое: "подострая стадия острого нарушения….."?
И что за "продолжение адекватного
лечения" требуется Валентине Мишулиной? – возмущена Мазур. – А
ведь Карина Мишулина на днях заявила, будто у ее мамы – инсульт. И привычно
обвинила Еремеева".
"Кроме того, нам стало известно, что недавно семья Мишулиных
совершила путешествие в Баку. На машине. За неделю – тысяча с лишним километров
туда и обратно. Ездили: Карина, ее муж Иван, двое детей и … Валентина Константиновна. Люди, следящие за скандальной историей, справедливо
вопрошают: если вдова народного артиста вправду плохо себя чувствует, не
поездка ли на жаре, в Баку, все-таки провоцировала ее недуг? Может, Еремеев
не так виновен, как говорят Мишулины?", – резюмирует Элина.