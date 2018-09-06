72-летней Валентине Константиновне стало плохо после того, как она увидела анонсы очередных выпусков ток-шоу Пусть говорят! на Первом канале, посвященных ее семье У нее случился инсульт, и потребовалась экстренная госпитализация. С таким громким заявлением выступил адвокат Валерий Панасюк. Но Элина Мазур уверена: Мишулины все врут.

"72-летней Валентине Константиновне стало плохо после того, как она увидела анонсы очередных выпусков ток-шоу "Пусть говорят!" на Первом канале, посвященных ее семье У нее случился инсульт, и потребовалась экстренная госпитализация". С таким громким заявлением выступил адвокат Валерий Панасюк. Но Элина Мазур уверена: Мишулины все врут.Где скандал, где пахнет жареным, там и Элина Мазур. В разное время она защищала интересы Виталины Цымблюк-Романовской, потом выступала как доверенное лицо Армена Джигарханяна, влезла в развод Вадима Казаченко и не осталась безучастной при дележке миллиардов Евгения Петросяна и Елена Степаненко. На сейчас раз она вмешалась в дела семьи покойного Спартака Мишулина."Карина Мишулинане первый месяц уверяет, будто ее мать ВалентинаКонстантиновна из-за ТимураЕремеева – внебрачного сына СпартакаМишулина – получила проблемы со здоровьем. – заявила всезнающая Мазур в интервью Dni.Ru. – Но к нам в руки попало уникальноевидео. На нем некая дама (видимо, врач?) вещает: "У больной подострая стадияострого нарушения мозгового кровообращения. Сегодня уже четвертый день этогосостояния, больной требуется госпитализация для дальнейшего обследования иподбора нормального лечения, то есть продолжение лечения, адекватного лечения"."В следующем кадре видно, что на приеме у дамы-доктора (если это доктор) сидит ВалентинаМишулина, – продолжает Маур. – "Больная считает, что у нее это все произошло после переживаний всвязи с судебным процессом, который ведется в их семье", – резюмирует "врач"."Текст ее речи настолько уникален, что дипломированные врачинедоумевают, что за заболевание такое: "подострая стадия острого нарушения….."?И что за "продолжение адекватноголечения" требуется Валентине Мишулиной? – возмущена Мазур. – Аведь Карина Мишулина на днях заявила, будто у ее мамы – инсульт. И привычнообвинила Еремеева"."Кроме того, нам стало известно, что недавно семья Мишулиныхсовершила путешествие в Баку. На машине. За неделю – тысяча с лишним километровтуда и обратно. Ездили: Карина, ее муж Иван, двое детей и … Валентина Константиновна. Люди, следящие за скандальной историей, справедливовопрошают: если вдова народного артиста вправду плохо себя чувствует, непоездка ли на жаре, в Баку, все-таки провоцировала ее недуг? Может, Еремеевне так виновен, как говорят Мишулины?", – резюмирует Элина.