Работают на новые запчасти. Автовладельцы, которые трудятся в промзоне Владимира, жалуются на состояние местных дорог. Вместо асфальта там одни ямы. О ситуации на улице Почаевский овраг мы рассказывали еще 2 месяца назад. После этого дорожники провели там ремонтные работы, но в порядок привели лишь один участок. По оставшейся части улицы автолюбителям так и приходится ехать через бугры и ухабы. Когда промзону отремонтируют целиком? Расскажет Валерия Саенко.

Работают на новые запчасти. Автовладельцы, которые трудятся в промзоне Владимира, жалуются на состояние местных дорог. Вместо асфальта там одни ямы. О ситуации на улице Почаевский овраг мы рассказывали еще 2 месяца назад. После этого дорожники провели там ремонтные работы, но в порядок привели лишь один участок. По оставшейся части улицы автолюбителям так и приходится ехать через бугры и ухабы. Когда промзону отремонтируют целиком? Расскажет Валерия Саенко.По такой дороге машины не ездят, а крадутся. На ямы здесь можно напороться, как на риф. Одно неверное движение, и в автомобиле уже пробоина. Александр по работе в промзону ездит ежедневно, и за это лето машину ремонтировал уже несколько раз.Александр, автовладелец: "Ездим довольно-таки часто. Каждый день на работу, с работы домой. Дорога просто отвратительная, машины, в основном, у всех иномарки. Низкие автомобили, цепляем днище. Пришлось отремонтировать себе глушитель, заварить. Потому что был уже момент, оторвал глушитель себе".О дороге на улице Почаевский овраг мы рассказывали два месяца назад. Сюда на работу каждый день ездят тысячи владимирцев. По таким рытвинам и колеям. В итоге, 140 предпринимателей написали обращение в мэрию и прокуратуру с требованием произвести на этом участке дорожные работы. После нашего материала ямы засыпали асфальтовой крошкой. Но только до середины пути.Игорь Ефимов, автовладелец: "Рабочие говорят: "А мы только отсыпем Почаевский овраг". Я говорю: "А дальше? Улица-то одна!" А там адрес другой! Сделали только Почаевский овраг, а Промышленный проезд, где самая страшная дорога, никто ее не сделал. Как по ней ездить? Я вот лично за лето 2 раза шаровые поменял, три раза рулевые наконечники поменял. Плачу налоги!"На прямом отрезке дороги улица резко меняет свое название с Почаевского оврага на Промышленный проезд. И сразу у автомобилистов заканчивается хорошая дорога. Здесь ямы, как после бомбежки. При езде трясет даже большегрузы. За хорошую дорогу здесь устали бороться, теперь на вопросы только отшучиваются."Не мешают ямы?" - "Нет, ни капельки!" - "То есть все нормально, ремонта не нужно?" - "Ну если нашему мэру не мешает, почему мне должно мешать? Все отлично!""Не нормально! На легковой здесь очень трудно проехать! Дорога военная - и машина соответствующая!"В управлении ЖКХ поясняют: дорогу на Промышленном проезде отремонтируют уже в этом году. Здесь проведут капитальные работы с выборкой грунта. Будут по новой укладывать песок, щебень и асфальт. К работам приступят уже в сентябре этого года. Помогут и предприниматели. Один из крупных холдингов займется прокладкой коммуникаций на улице Почаевский овраг.Дмитрий Еропов, зам. начальника городского управления ЖКХ: "Они в настоящее время прорабатывают проектную документацию и строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации по Почаевскому оврагу. Восстановление проезжей части и транспортная инфраструктура будут производиться уже после завершения строительно-монтажных работ по ливневой канализации".Кстати, на Промышленном проезде в этом году отремонтируют еще один участок дороги, тот, что ведет от Тракторной улицы к крупным торговым комплексам. На дорожные работы на Промышленном проезде потратят 7 млн 200 тысяч рублей.