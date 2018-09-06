Работают на новые запчасти. Автовладельцы, которые трудятся в промзоне Владимира, жалуются на состояние местных дорог. Вместо асфальта там одни ямы. О ситуации на улице Почаевский овраг мы рассказывали еще 2 месяца назад. После этого дорожники провели там ремонтные работы, но в порядок привели лишь один участок. По оставшейся части улицы автолюбителям так и приходится ехать через бугры и ухабы. Когда промзону отремонтируют целиком? Расскажет Валерия Саенко.
Работают на новые запчасти. Автовладельцы, которые трудятся в промзоне Владимира, жалуются на состояние местных дорог. Вместо асфальта там одни ямы. О ситуации на улице Почаевский овраг мы рассказывали еще 2 месяца назад. После этого дорожники провели там ремонтные работы, но в порядок привели лишь один участок. По оставшейся части улицы автолюбителям так и приходится ехать через бугры и ухабы. Когда промзону отремонтируют целиком? Расскажет Валерия Саенко.
По такой дороге машины не ездят, а крадутся. На ямы здесь можно напороться, как на риф. Одно неверное движение, и в автомобиле уже пробоина. Александр по работе в промзону ездит ежедневно, и за это лето машину ремонтировал уже несколько раз.
Александр, автовладелец: "Ездим довольно-таки часто. Каждый день на работу, с работы домой. Дорога просто отвратительная, машины, в основном, у всех иномарки. Низкие автомобили, цепляем днище. Пришлось отремонтировать себе глушитель, заварить. Потому что был уже момент, оторвал глушитель себе".
О дороге на улице Почаевский овраг мы рассказывали два месяца назад. Сюда на работу каждый день ездят тысячи владимирцев. По таким рытвинам и колеям. В итоге, 140 предпринимателей написали обращение в мэрию и прокуратуру с требованием произвести на этом участке дорожные работы. После нашего материала ямы засыпали асфальтовой крошкой. Но только до середины пути.
Игорь Ефимов, автовладелец: "Рабочие говорят: "А мы только отсыпем Почаевский овраг". Я говорю: "А дальше? Улица-то одна!" А там адрес другой! Сделали только Почаевский овраг, а Промышленный проезд, где самая страшная дорога, никто ее не сделал. Как по ней ездить? Я вот лично за лето 2 раза шаровые поменял, три раза рулевые наконечники поменял. Плачу налоги!"
На прямом отрезке дороги улица резко меняет свое название с Почаевского оврага на Промышленный проезд. И сразу у автомобилистов заканчивается хорошая дорога. Здесь ямы, как после бомбежки. При езде трясет даже большегрузы. За хорошую дорогу здесь устали бороться, теперь на вопросы только отшучиваются.
"Не мешают ямы?" - "Нет, ни капельки!" - "То есть все нормально, ремонта не нужно?" - "Ну если нашему мэру не мешает, почему мне должно мешать? Все отлично!"
"Не нормально! На легковой здесь очень трудно проехать! Дорога военная - и машина соответствующая!"
В управлении ЖКХ поясняют: дорогу на Промышленном проезде отремонтируют уже в этом году. Здесь проведут капитальные работы с выборкой грунта. Будут по новой укладывать песок, щебень и асфальт. К работам приступят уже в сентябре этого года. Помогут и предприниматели. Один из крупных холдингов займется прокладкой коммуникаций на улице Почаевский овраг.
Дмитрий Еропов, зам. начальника городского управления ЖКХ: "Они в настоящее время прорабатывают проектную документацию и строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации по Почаевскому оврагу. Восстановление проезжей части и транспортная инфраструктура будут производиться уже после завершения строительно-монтажных работ по ливневой канализации".
Кстати, на Промышленном проезде в этом году отремонтируют еще один участок дороги, тот, что ведет от Тракторной улицы к крупным торговым комплексам. На дорожные работы на Промышленном проезде потратят 7 млн 200 тысяч рублей.