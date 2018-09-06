Товарооборот России и Ирана вырос почти на треть за год. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании межпарламентской комиссии двух стран в Волгограде.

ТоварооборотРоссии и Ирана вырос почти на треть за год. Об этом заявил спикер ГосдумыВячеслав Володин на первом заседании межпарламентской комиссии двух стран в Волгограде.Отношениямежду Россией и Ираном имеют конкретное измерение, отметил Володин. "Товарооборотмежду нашими странами вырос почти на 30% в сравнении с прошлым годом. Растет итакой показатель, как взаиморасчеты в национальных валютах", – сказал спикер.Ондобавил, что реализация совместных проектов в сфере транспорта и энергетикизаслуживает поддержки и обсуждения в рамках комиссии.Перед началом заседания комиссии Володин иглава меджлиса Ирана Али Лариджани провели отдельную встречу. На ней спикерГосдумы сказал ,что отношения между Россией и Ираном развиваются динамично и вэтом немалая заслуга президентов двух стран.Общениероссийских и иранских парламентариев проходит в Волгограде. Накануне тудаприбыла большая иранская делегация, впервые в таком составе. До этого депутатыпосетили Санкт-Петербург и Сочи.Решениео создании двусторонней комиссии было принято в апреле 2018 года во время визитароссийской парламентской делегации во главе с Вячеславом Володиным в Иран.Новая структура будет содействоватьрасширению взаимодействия в таких сферах, как энергетика, транспорт,промышленность, наука, образование, обмен технологиями, туризм и безопасность.С российской стороны комиссию возглавляет спикер Госдумы, в ее составе такжепредседатели профильных комитетов.