Товарооборот
России и Ирана вырос почти на треть за год. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин на первом заседании межпарламентской комиссии двух стран в Волгограде.
Товарооборот
России и Ирана вырос почти на треть за год. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин на первом заседании межпарламентской комиссии двух стран в Волгограде.
Отношения
между Россией и Ираном имеют конкретное измерение, отметил Володин. "Товарооборот
между нашими странами вырос почти на 30% в сравнении с прошлым годом. Растет и
такой показатель, как взаиморасчеты в национальных валютах", – сказал спикер.
Он
добавил, что реализация совместных проектов в сфере транспорта и энергетики
заслуживает поддержки и обсуждения в рамках комиссии.
Перед началом заседания комиссии Володин и
глава меджлиса Ирана Али Лариджани провели отдельную встречу. На ней спикер
Госдумы сказал ,что отношения между Россией и Ираном развиваются динамично и в
этом немалая заслуга президентов двух стран.
Общение
российских и иранских парламентариев проходит в Волгограде. Накануне туда
прибыла большая иранская делегация, впервые в таком составе. До этого депутаты
посетили Санкт-Петербург и Сочи.
Решение
о создании двусторонней комиссии было принято в апреле 2018 года во время визита
российской парламентской делегации во главе с Вячеславом Володиным в Иран.
Новая структура будет содействовать
расширению взаимодействия в таких сферах, как энергетика, транспорт,
промышленность, наука, образование, обмен технологиями, туризм и безопасность.
С российской стороны комиссию возглавляет спикер Госдумы, в ее составе также
председатели профильных комитетов.