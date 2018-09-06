Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Волгограде первое заседание российско-иранской
комиссии по сотрудничеству. Иранская делегация уже прибыла в город на Волге
и побывала на Мамаевом кургане.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Волгограде первое заседание российско-иранской
комиссии по сотрудничеству. Иранская делегация уже прибыла в город на Волге
и побывала на Мамаевом кургане.
Двустороння межпарламентская комиссия призвана содействовать расширению
и углублению двустороннего сотрудничества России и Ирана. Решение
о ее создании было принято в апреле этого года во время визита Вячеслава Володина
в Иран.
Регламент комиссии предусматривает регулярные парламентские консультации
по вопросам, представляющим взаимный интерес. Речь идет о таких областях,
как энергетика, транспорт, промышленность, наука, образование, обмен технологиями,
туризм и вопросы безопасности.
С российской стороны в состав комиссии вошли
вице-спикер Сергей Неверов, руководители профильных комитетов
Леонид
Слуцкий, Анатолий Аксаков, Павел
Завальный, Евгений Москвичев и другие.
На первом заседании комиссии парламентариям двух стран
предстоит выработать механизмы взаимодействия на всех уровнях и разработать план
дальнейшей работы по унификации национальных законодательств.
Также сегодня, 6 сентября в Волгограде пройдет встреча
Вячеслава Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Али
Лариджани. Руководители парламентов будут говорить о взаимодействия на различных
площадках по проблемам региональной безопасности, борьбе
с терроризмом и наркоугрозой.
Ранее сегодня утром делегация меджлиса
Ирана возложила венки к Вечному огню на Мамаевом кургане. Парламентарии
почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а затем
Али Лариджани оставил запись в Книге памяти историко-мемориального
комплекса "Героям Сталинградской битвы".