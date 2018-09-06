Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Волгограде первое заседание российско-иранской комиссии по сотрудничеству. Иранская делегация уже прибыла в город на Волге и побывала на Мамаевом кургане.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Волгограде первое заседание российско-иранскойкомиссии по сотрудничеству. Иранская делегация уже прибыла в город на Волгеи побывала на Мамаевом кургане.Двустороння межпарламентская комиссия призвана содействовать расширениюи углублению двустороннего сотрудничества России и Ирана. Решениео ее создании было принято в апреле этого года во время визита Вячеслава Володинав Иран.Регламент комиссии предусматривает регулярные парламентские консультациипо вопросам, представляющим взаимный интерес. Речь идет о таких областях,как энергетика, транспорт, промышленность, наука, образование, обмен технологиями,туризм и вопросы безопасности.С российской стороны в состав комиссии вошливице-спикер Сергей Неверов, руководители профильных комитетовЛеонидСлуцкий, Анатолий Аксаков, ПавелЗавальный, Евгений Москвичев и другие.На первом заседании комиссии парламентариям двух странпредстоит выработать механизмы взаимодействия на всех уровнях и разработать пландальнейшей работы по унификации национальных законодательств.Также сегодня, 6 сентября в Волгограде пройдет встречаВячеслава Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана АлиЛариджани. Руководители парламентов будут говорить о взаимодействия на различныхплощадках по проблемам региональной безопасности, борьбес терроризмом и наркоугрозой.Ранее сегодня утром делегация меджлисаИрана возложила венки к Вечному огню на Мамаевом кургане. Парламентариипочтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а затемАли Лариджани оставил запись в Книге памяти историко-мемориальногокомплекса "Героям Сталинградской битвы".