Второе заседание межпарламентской комиссии двух стран может пройти в Иране в первой половине следующего года. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшую в четверг, 6 сентября, встречу российских и иранских законодателей.

Второе заседание межпарламентской комиссии двух стран может пройти в Иране в первой половине следующего года. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшую в четверг, 6 сентября, встречу российских и иранских законодателей.Председатель нижней палаты пока не стал называть конкретной даты проведения второго заседания, подчеркнув, что это будет определяться дополнительно.Володин отметил, что формат совместной работы уже доказал свою перспективность. По его словам, повестка, которую обсуждали законодатели в ходе встречи, сближает позиции Москвы и Тегерана, позволяет развивать двухсторонние отношения.Напомним, 6 сентября в Волгограде состоялась первое заседание межпарламентской комиссии России и Ирана. Законодатели обсудили вопросы взаимодействия двух стран в сфере транспорта, энергетике, сельском хозяйстве. Отдельно парламентарии обсудили противодействие международному терроризму.Перед началом заседания комиссии Вячеслав Володин и возглавлявший иранскую делегацию глава меджлиса Али Лариджани провели отдельную встречу. На ней спикер Госдумы отметил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются динамично, и в этом немалая заслуга президентов России и Ирана.Решение о создании межпарламентской комиссии было принято в ходе визита делегации нижней палаты во главе со спикером в Иран в апреле этого года. Она должна содействовать расширению двухстороннего сотрудничества. Формат комиссии предусматривает постоянные консультации между законодателями России и Ирана в областях транспорта, промышленности, образования, безопасности.От Госдумы в состав органа входят вице-спикер Сергей Неверов, главы профильных думских комитетов – по международным делам Леонид Слуцкий, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по финансовому рынку Анатолий Аксаков и другие.