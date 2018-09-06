Сегодня, 6 сентября, прошло очередное слушание по делу о разводе и разделе совместно нажитого имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Адвокат юмориста Сергей Жорин высказал мнение, что супруга намеренно затягивает процесс, не хочет разводиться и не желает делить имущество пополам.

Сегодня, 6 сентября, прошло очередное слушание по делу о разводе и разделе совместно нажитого имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Адвокат юмориста Сергей Жорин высказал мнение, что супруга намеренно затягивает процесс, не хочет разводиться и не желает делить имущество пополам.Звездный адвокат Сергей Жорин объявил, что Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса отказалась принимать на ответственное хранение все совместно нажитое с Евгением Петросяном имущество. При этом Жорин подчеркнул, что именно Степаненко запросила наложить арест на имущество, но потом сама же и отказалась исполнять соответствующее решение суда.Защитник Петросяна высказал мнение, что юмористка передумала разводиться и теперь намеренно затягивает процесс, передает РЕН ТВ. Жорин сделал вывод, что такой тактикой она пытается заставить Петросяна отказаться от развода или согласиться на ее имущественные требования.Кстати, насчет имущества. По словам Жорина, Степаненко претендует на большую его часть, при этом Петросяну практически ничего не оставляя. Он привел пример, что Елена намерена оставить из 12 квартир Евгению только две, причем одна из них находится не в Москве. А еще, по словам адвоката, юмористка хочет забрать все культурные ценности и предметы антиквариата и все деньги на счетах, передает телеграм-канал Life.Shot.В свою очередь, с журналистами поговорила и представительница Елены Степаненко. Она рассказала, что в качестве отступных Евгений Петросян предлагает жене лишь одну квартиру в центре Москвы, которая подразумевалась стать музеем артиста. При этом сторона юмориста утверждает, что эта недвижимость по ценности тянет на половину их общего имущества. Однако такое предложение не нашло отклика в сердце Елены, поэтому судебные баталии продолжатся.