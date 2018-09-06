Власти Крыма приняли решение остановить работу предприятия Крымский титан. Экологическая обстановка в районе города Армянска сейчас на постоянном контроле. Первые выводы экологов и экспертов такой: выброс был неизбежен после водной блокады, которую устроил Киев, перекрыв Северо-Крымский канал.

Власти Крыма приняли решение остановить работу предприятия "Крымский титан". Экологическая обстановка в районе города Армянска сейчас на постоянном контроле. Первые выводы экологов и экспертов такой: выброс был неизбежен после водной блокады, которую устроил Киев, перекрыв Северо-Крымский канал.Город Армянск находится недалеко от границы с Украиной и рядом с крупными промышленными предприятиями. На улицах сейчас немноголюдно. Многие жители выехали сами, а детей власти предложили вывезти на южный берег Крыма. Все это из-за загрязнения воздуха. Дополнительные каникулы продлятся пока ситуация не прояснится.Острый кислотный запах в воздухе здесь почувствовали еще 24 августа. Превышения максимально допустимых значений вредных веществ в воздухе не было, но каждый день становилось хуже. В городе и ближайших поселках школы и детские сады сейчас не работают, детей, а их более 4 тысяч, срочно отправили в санатории к морю.Рядом с Армянском — крупный химический завод "Крымский титан". Градообразующее предприятие. Производится диоксид титана. Власти решили работу его временно остановить."Первое отделение уже выключено полностью. Фактически на 40-50% уже выключено второе отделение", — утверждает главный технолог "Крымского титана" Юрий Коломиец.Производства пока не будет, но это только частично решает проблему. Потому, что источник загрязнения не в цехах. В воздух попали химические вещества из огромного кислотного накопителя.Без респиратора здесь действительно трудно дышать, резкий кислый запах. Вот он, кислотный накопитель, в который в течении десятилетий с нескольких предприятий сбрасывались химические вещества. Там они разбавлялись водой. Но вот уже 4 года, с тех пор, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, концентрация химии здесь значительно выросла. Воды стало намного меньше.Украина, еще в 2014 году перекрыв поступление воды в местные озера, создала серьезную экологическую проблему, с которой Крым теперь пытается справиться. Со дна высохшего озера химическая пыль поднималась в воздух и ночью оседала в окрестностях. Надежда Ивановна живет в поселке Перекоп. Почти на берегу накопителя. До последнего надеялась, что с Украиной можно будет договориться.Кислотный накопитель примыкает и к Украине, которая, перекрыв воду Северо-Крымского канала, и свою территорию подвергла опасности. Но в стране к северу от Перекопа свою вину не хотят признавать. Пока же в Крыму экстренно ищут выход из ситуации."После получения всех данных будет план нейтрализации этой ситуации. Каким веществом его нейтрализовать. Договорились, что ближайший населенный пункт к очагу будет завтра полностью пройден ногами. Здравоохранение и МВД со всеми пообщаются, по возможности возьмут и анализы крови. Будет организовано ежедневное наблюдение", — заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Российские ученые-химики сейчас работают в этом районе. Проводят анализы, разрабатывают план быстрой нейтрализации испарений. Берега кислотного накопителя уже засыпают известью. Дышать в Армянске и сейчас стало легче. Сегодня жара спала, прошел дождь. В районе ситуация под контролем.